Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Харкові через пожежу на даху житлового будинку евакуювали 37 людей

Також пожежники врятували літніх чоловіка та жінку, які не змогли самостійно вибратися з будинку
У Харкові сталася пожежа на даху 8-поверхового житлового будинку на вул. Євгена Котляра.
У Харкові через пожежу на даху житлового будинку евакуювали 37 людей Фото:kharkiv.dsns.gov.ua

Повідомлення про займання надійшло об 11:26 вівторка.

"На час прибуття рятувальників вогнем були охоплені дерев'яні конструкції перекриття та даху цього житлового будинку на площі 60 кв. м. Через загрозу мешканцям, їх одразу евакуювали на свіже повітря", - повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Під наглядом рятувальників на вулицю були виведені 37 осіб, ніхто з них не постраждав.

Нагадаємо, у будинку №10 Бехтерівського провулка Києва під час пожежі, яка сталася вранці 11 серпня, загинули три людини.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 08 2017 20:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.