CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Харкові сталася пожежа на даху 8-поверхового житлового будинку на вул. Євгена Котляра.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові через пожежу на даху житлового будинку евакуювали 37 людей
Також пожежники врятували літніх чоловіка та жінку, які не змогли самостійно вибратися з будинку
Фото:kharkiv.dsns.gov.ua
Повідомлення про займання надійшло об 11:26 вівторка.
"На час прибуття рятувальників вогнем були охоплені дерев'яні конструкції перекриття та даху цього житлового будинку на площі 60 кв. м. Через загрозу мешканцям, їх одразу евакуювали на свіже повітря", - повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Під наглядом рятувальників на вулицю були виведені 37 осіб, ніхто з них не постраждав.
Нагадаємо, у будинку №10 Бехтерівського провулка Києва під час пожежі, яка сталася вранці 11 серпня, загинули три людини.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 08 2017 20:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа