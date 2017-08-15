У Харкові через пожежу на даху житлового будинку евакуювали 37 людей

Також пожежники врятували літніх чоловіка та жінку, які не змогли самостійно вибратися з будинку

У Харкові сталася пожежа на даху 8-поверхового житлового будинку на вул. Євгена Котляра.

Повідомлення про займання надійшло об 11:26 вівторка.

"На час прибуття рятувальників вогнем були охоплені дерев'яні конструкції перекриття та даху цього житлового будинку на площі 60 кв. м. Через загрозу мешканцям, їх одразу евакуювали на свіже повітря", - повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Під наглядом рятувальників на вулицю були виведені 37 осіб, ніхто з них не постраждав.

Нагадаємо, у будинку №10 Бехтерівського провулка Києва під час пожежі, яка сталася вранці 11 серпня, загинули три людини.