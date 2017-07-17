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У Харкові на два місяці заарештували росіянина за зв'язки з ІДІЛ

Вирішується питання про екстрадицію чоловіка у Росію
У Харкові заарештували на 2 місяці без права внесення застави громадянина РФ у віці 26 років, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою в причетності до ІДІЛ.
У Харкові на два місяці заарештували росіянина за зв Фото: rbc.ua

Про це повідомила прес-секретар прокурора Харківської обл. Віта Дубовик, передає "Укрінформ".

"З вимогою взяти росіянина під варту до суду звернулася Дергачівська місцева прокуратура. За даними прокуратури, зловмисник перебував у міжнародному розшуку з 2014 року. У 2016 р. його викрили і затримали у Чернігові. Чоловік під вартою чекав екстрадиції. У грудні 2016 року суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного браслета у зв'язку із закінченням строку екстрадиційного арешту. Однак підозрюваний зняв браслет і переховувався від правоохоронців", - заявила Дубовик.

За її словами, чоловік затриманий 13 липня в Харкові в ході спецоперації:

"Зловмисник чинив опір співробітниками СБУ та намагався втекти. Силовики відкрили стрілянину", - заявила Дубовик.

"Розслідування проводиться за ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникам правоохоронних органів). Вирішується питання про екстрадицію чоловіка у РФ", - додала Дубовик.

Як повідомлялося, в Харкові 13 липня правоохоронці зі стріляниною затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку.

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17 07 2017 20:37
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