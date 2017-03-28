ПОЛІТИКА НОВИНИУ Харкові облили фарбою фан-магазин "Шахтаря", який знаходиться на території стадіону "Металіст".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові невідомі облили фарбою фан-шоп "Шахтаря"
На місце події для перевірки виїхала слідчо-оперативна група
Фото: 057.ua
Інформація про подію надійшла в Слобідській відділ поліції сьогодні, 28 березня, о 8:40, повідомляє ГУ НП в Харківській області.
На місце події для перевірки виїхала слідчо-оперативна група, зібрані речові докази.
"Інформація внесена до журналу єдиного обліку правопорушень, вирішується питання щодо кваліфікації цієї події згідно з чинним законодавством", - відзначили в прес-службі.
Вживаються заходи по встановленню осіб, що скоїли правопорушення.
Нагадаємо, що донецький "Шахтар" у 2017 році переїхав зі Львова до Харкова, де і грає домашні матчі чемпіонату України.
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28 03 2017 14:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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