У Харкові невідомі облили фарбою фан-шоп "Шахтаря" На місце події для перевірки виїхала слідчо-оперативна група

У Харкові облили фарбою фан-магазин "Шахтаря", який знаходиться на території стадіону "Металіст".

Фото: 057.ua

Інформація про подію надійшла в Слобідській відділ поліції сьогодні, 28 березня, о 8:40, повідомляє ГУ НП в Харківській області. На місце події для перевірки виїхала слідчо-оперативна група, зібрані речові докази. "Інформація внесена до журналу єдиного обліку правопорушень, вирішується питання щодо кваліфікації цієї події згідно з чинним законодавством", - відзначили в прес-службі. Вживаються заходи по встановленню осіб, що скоїли правопорушення. Нагадаємо, що донецький "Шахтар" у 2017 році переїхав зі Львова до Харкова, де і грає домашні матчі чемпіонату України.

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