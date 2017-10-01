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"Шахтар" гратиме матчі Ліги Європи у Харкові

В 1/16 донецький клуб зіграє проти іспанської "Сельти"
Глава Харківської ОДА Юлія Світлична повідомила, що Харків прийме матчі Ліги Європи за участю донецького "Шахтаря", а також ряд інших міжнародних поєдинків.
"Шахтар" гратиме матчі Ліги Європи у Харкові "Шахтар". Фото: shakhtar.com

"Матчі Ліги Європи 2017 з футболу пройдуть у нас (сподіваюся саме, що матчі). У лютому відбудеться гра Кубка Федерації з тенісу між жіночими збірними України та Австралії. З березня матчі Ліги Чемпіонів з гандболу пройдуть також у Харкові, оскільки ми домовилися, що український чемпіон з чоловічого гандболу запорізький Мотор європейські матчі гратиме в Харкові.

4 червня на стадіоні Металіст відбудеться Фінал Кубка України з футболу. Право на проведення фіналу було отримано у непростій конкуренції з іншими регіонами.

Також продовжуємо робити все для того, щоб у вересні в Харкові пройшов відбірковий матч Чемпіонату світу з футболу Україна - Туреччина", - написала Світлична у Facebook.

Нагадаємо, донецький Шахтар, який в 1/16 Ліги Європи ізграє проти "Сельти", опублікував фінансовий звіт за 2016 рік, згідно з яким він заробив 2,7 мільярда гривень.

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10 01 2017 10:36
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