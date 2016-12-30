Шахтар заробив у 2016 році 2,7 мільярда гривень

У 2016 році Шахтар істотно збільшив заробіток, порівняно з 2015 роком

Донецький Шахтар опублікував фінансовий звіт за 2016 рік, згідно з яким він заробив 2,7 мільярда гривень.

Згідно зі звітом, ця цифра більше на 73,5% від тієї, яка була зафіксована за підсумками минулого року (1,6 мільярда гривень).

Дохід від продажу і оренди гравців склав 1,7 мільярдів гривень, основна частина якої була зароблена після трансферу Алекса Тейшейри в китайський Цсянзу Сайнті за 50 мільйонів євро (близько 1,3 мільярда гривень).

Доходи від ФІФА і УЄФА за участь у міжнародних турнірах склали 586 мільйонів гривень, а комерція принесла Шахтарю 356 мільйонів гривень.

Раніше видання Чемпіон опублікувало оклади, які нібито отримали футболісти і менеджмент Шахтаря у жовтні 2016 року. Видання повідомляє, що майже всі гравці донецького клубу отримують офіційну зарплату. Виняток, припускає сайт, - лише кілька виконавців з найбільшими окладами.

За інформацією джерела, "білі" зарплати - це "примха" президента клубу Ріната Ахметова, який таким чином прагне показати, що в корумпованій країні клуб працює по-чесному.

Після цього стало відомо, що з липня 2016 року було звільнено понад 300 працівників стадіону Донбас Арена, що знаходиться в окупованому Донецьку.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" визнаний УЄФА найкращим клубом Європи за підсумками першої половини сезону 2016/2017 років.