У Харкові сталася сутичка під час покладання квітів до Меморіалу Слави

У Харкові під час покладання квітів до Меморіалу Слави сталася сутичка між учасниками акції "Безсмертний полк" та патріотично налаштованими активістами.

Близько 5 тисяч охочих взяти участь у покладанні квітів зібралися біля входу до Меморіалу Слави.

"Близько 8:45 до Меморіалу прийшли близько 50 учасників акції "Безсмертний полк". Вони принесли портрети учасників Другої світової війни, на яких було зроблено напис "Безсмертний полк"; на деяких портретах зображені були георгіївські стрічки", - повідомляє "УНІАН".

Патріотично налаштовані активісти попросили прибрати портрети з георгіївськими стрічками, щоб уникнути провокацій, але учасники акції "Безсмертний полк" не послухали їх, внаслідок чого сталася бійка, яку змогли розборонити тільки працівники поліції.

Правоохоронці після цього попросили учасників акції "Безсмертний полк" не йти в загальній колоні, щоб не провокувати конфлікти. Незважаючи на це, вони вишикувалися в колону і вирушили на покладання квітів.

Ідучи в колоні, учасники акції "Безсмертний полк" скандували "Фашизм не пройде", "Спасибі дідові за Перемогу", "Перемога буде за нами".



Фото: Facebook Оксана Блищик

Також група осіб заблокувала вхід до парку Вічної слави в Києві, поліція веде з ними переговори, повідомляє прес-служба ГУ НП в м. Києві.

"Співробітники поліції проводять переговори з групою осіб, які заблокували вхід на територію парку Вічної слави", - наголошується в повідомленні.

При цьому про прихильників якоїсь акції йдеться, в поліції не вказують.



Фото: president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко під час виступу на присяги новобранців президентського полку і 101-ї бригади охорони Генштабу заявив, що акція "Безсмертний полк" - приклад витонченої спекуляції на почуттях людей, інформує "112 Україна".

"Сьогодні в Москві під час акції "безсмертный полк" вони пообіцяли нести портрети російських бойовиків, яких вони послали на Донбас вбивати українців. Які з мечем до нас прийшли, а тому від меча і загинули. Це і є справжній символ так званої дружби у великих і лукавих лапках. І акція "безсмертний полк" приклад витонченої політичної спекуляції на почуттях людей. Хотілося б щоб це почули і ті українці, які повірили в щирість її організаторів, тому що її у Москві вигадали насправді не для того, щоб вшанувати пам'ять захисників, а для того, щоб російської експансії в сусідніх країнах допомагали не тільки живі", - сказав Президент.