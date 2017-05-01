У Харкові зіткнулися сім машин, є постраждалі
Про це повідомляє "Громадське. Харків" з посиланням на патрульну поліцію міста.
Аварія сталася на мосту, який йде від вулиці Шевченка в бік вулиці Героїв праці.
"За попередньою інформацією, зіткнулися Opel, Toyota RAV4, Honda, Dacia Logan, Volkswagen Transporter, Chevrolet, Volkswagen Caddy, в результаті чого постраждали чотири людини", - йдеться в повідомленні.
Рух транспорту на цій ділянці дороги ускладнений.
Про причини ДТП в патрульній поліції не повідомили.
Нагадаємо, у вівторок, 3 січня, в Сумській області в дорожній пригоді загинув голова Бахмацької районної ради Віталій Кочерга.
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