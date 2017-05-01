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У Харкові зіткнулися сім машин, є постраждалі

Аварія сталася на мосту
У Харкові в результаті зіткнення семи автомобілів постраждали чотири людини.
У Харкові зіткнулися сім машин, є постраждалі Фото: 5.ua

Про це повідомляє "Громадське. Харків" з посиланням на патрульну поліцію міста.

Аварія сталася на мосту, який йде від вулиці Шевченка в бік вулиці Героїв праці.

"За попередньою інформацією, зіткнулися Opel, Toyota RAV4, Honda, Dacia Logan, Volkswagen Transporter, Chevrolet, Volkswagen Caddy, в результаті чого постраждали чотири людини", - йдеться в повідомленні.

Рух транспорту на цій ділянці дороги ускладнений.

Про причини ДТП в патрульній поліції не повідомили.

Нагадаємо, у вівторок, 3 січня, в Сумській області в дорожній пригоді загинув голова Бахмацької районної ради Віталій Кочерга.

Раніше в Олевському районі Житомирської області легковик в'їхав у житловий будинок і загорівся.

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05 01 2017 20:20
ТЕГИ: Харків, ДТП
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