ДТП на Житомирщині: автомобіль врізався у будинок і загорівся
Легковий автомобіль Skoda, з'їхавши з проїжджої частини, зніс дерев'яний паркан приватного обійстя та скоїв лобове зіткнення з житловим будинком, після чого загорівся.
"Від удару в зазначеному будинку розбилося скло в одній з кімнат. Також осколки скла легковика пошкодили вікна сусіднього будинку, що знаходився на відстані близько 10 м. Селяни, які викликали рятувальників, розпочали гасіння пожежі за допомогою підручних засобів. У салоні транспортного засобу, між передніми і задніми сидіннями, знаходився чоловік без свідомості", - сказано в повідомленні прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники спочатку витягли потерпілого та передали його лікарям, після чого ліквідували пожежу. "Вогнем було пошкоджено моторний відсік автомобіля. Всі обставини даної події встановлюються фахівцями Національної поліції", - підкреслили в ДержНС.
Нагадаємо, 26 грудня у Житомирській області перекинувся мікроавтобус з 12 пасажирами.
Раніше в Ріпкинському районі Чернігівської області сталося ДТП, в результаті якого постраждали 18 осіб.
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