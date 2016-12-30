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ДТП на Житомирщині: автомобіль врізався у будинок і загорівся

Автомобіль Skoda, з'їхавши з проїжджої частини, зніс дерев'яний паркан приватного обійстя та скоїв лобове зіткнення з житловим будинком, після чого загорівся
В Олевському районі Житомирської області легковик в'їхав у житловий будинок і загорівся.
ДТП на Житомирщині: автомобіль врізався у будинок і загорівся Фото: 5.ua

Легковий автомобіль Skoda, з'їхавши з проїжджої частини, зніс дерев'яний паркан приватного обійстя та скоїв лобове зіткнення з житловим будинком, після чого загорівся.

"Від удару в зазначеному будинку розбилося скло в одній з кімнат. Також осколки скла легковика пошкодили вікна сусіднього будинку, що знаходився на відстані близько 10 м. Селяни, які викликали рятувальників, розпочали гасіння пожежі за допомогою підручних засобів. У салоні транспортного засобу, між передніми і задніми сидіннями, знаходився чоловік без свідомості", - сказано в повідомленні прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники спочатку витягли потерпілого та передали його лікарям, після чого ліквідували пожежу. "Вогнем було пошкоджено моторний відсік автомобіля. Всі обставини даної події встановлюються фахівцями Національної поліції", - підкреслили в ДержНС.

Нагадаємо, 26 грудня у Житомирській області перекинувся мікроавтобус з 12 пасажирами.

Раніше в Ріпкинському районі Чернігівської області сталося ДТП, в результаті якого постраждали 18 осіб.

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30 12 2016 16:44
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