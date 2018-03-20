НОВИНИУ кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У кабінеті Холодницького знайшли засіб для прослуховування
Пристрій в акваріумі нібито встановило НАБУ
Фото: unian.ua
Стверджують, що засіб для прослуховування заклали в акваріум, - повідомляють "Обозреватель" і "Українські новини" з посиланням на джерела.
За даними "Обозревателя", обладнання належить НАБУ.
Нагадаємо, раніше у вівторок в ЗМІ з'явилася інформація про ймовірну відставку Холодницького через проблеми зі здоров'ям.
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20 03 2018 16:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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