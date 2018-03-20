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У кабінеті Холодницького знайшли засіб для прослуховування

Пристрій в акваріумі нібито встановило НАБУ
У кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.
У кабінеті Холодницького знайшли засіб для прослуховування Фото: unian.ua

Стверджують, що засіб для прослуховування заклали в акваріум, - повідомляють "Обозреватель" і "Українські новини" з посиланням на джерела.

За даними "Обозревателя", обладнання належить НАБУ.

Нагадаємо, раніше у вівторок в ЗМІ з'явилася інформація про ймовірну відставку Холодницького через проблеми зі здоров'ям.

 

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20 03 2018 16:22
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