У кабінеті Холодницького знайшли засіб для прослуховування

У кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.

Стверджують, що засіб для прослуховування заклали в акваріум, - повідомляють "Обозреватель" і "Українські новини" з посиланням на джерела.

За даними "Обозревателя", обладнання належить НАБУ.

Нагадаємо, раніше у вівторок в ЗМІ з'явилася інформація про ймовірну відставку Холодницького через проблеми зі здоров'ям.