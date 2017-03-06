CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Афганістану Кабулі під час похорону сталися три вибухи, внаслідок чого загинули близько 15 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кабулі стався теракт під час похоронів: загинули близько 15 осіб
Президент Гані засудив "обурливу атаку на скорботних, поховали мучеників"
Фото: 1TVNewsAF
За деякими даними, загинули 18 людей. Але як повідомляє 1TV, міністр внутрішніх справ Афганістану підтвердив, що загинули 15 осіб.
Фото: 1TVNewsAF
Президент Гані засудив "обурливу атаку на скорботних, поховали мучеників", а розлючені люди, як повідомляють місцеві ЗМІ, не дають поліції потрапити до місця вибухів і понівечили два поліцейських автомобіля.
Фото: 1TVNewsAF
Нагадаємо, у столиці Афганістану - Кабулі прогримів вибух. Цей район Кабула вважається найбезпечнішим. Тут ретельно охороняються іноземні посольства та інші урядові об’єкти, як поліцією, так і силами національної безпеки.
Загалом загинуло щонайменше 80 осіб і поранено понад 350. Серед загиблих журналіст, який працював у місцевому виданні, а також охоронець з німецького посольства. Поранення в результаті вибуху отримали декілька німецьких та японських громадян.
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03 06 2017 15:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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