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У Кабулі стався теракт під час похоронів: загинули близько 15 осіб

Президент Гані засудив "обурливу атаку на скорботних, поховали мучеників"
У столиці Афганістану Кабулі під час похорону сталися три вибухи, внаслідок чого загинули близько 15 осіб.
У Кабулі стався теракт під час похоронів: загинули близько 15 осіб Фото: 1TVNewsAF

За деякими даними, загинули 18 людей. Але як повідомляє 1TV, міністр внутрішніх справ Афганістану підтвердив, що загинули 15 осіб.


Фото: 1TVNewsAF

Президент Гані засудив "обурливу атаку на скорботних, поховали мучеників", а розлючені люди, як повідомляють місцеві ЗМІ, не дають поліції потрапити до місця вибухів і понівечили два поліцейських автомобіля.


Фото: 1TVNewsAF

Нагадаємо, у столиці Афганістану - Кабулі прогримів вибух. Цей район Кабула вважається найбезпечнішим. Тут ретельно охороняються іноземні посольства та інші урядові об’єкти, як поліцією, так і силами національної безпеки.

Загалом загинуло щонайменше 80 осіб і поранено понад 350. Серед загиблих журналіст, який працював у місцевому виданні, а також охоронець з німецького посольства. Поранення в результаті вибуху отримали декілька німецьких та японських громадян. 

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03 06 2017 15:58
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