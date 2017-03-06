У Кабулі стався теракт під час похоронів: загинули близько 15 осіб

У столиці Афганістану Кабулі під час похорону сталися три вибухи, внаслідок чого загинули близько 15 осіб.

За деякими даними, загинули 18 людей. Але як повідомляє 1TV, міністр внутрішніх справ Афганістану підтвердив, що загинули 15 осіб.



Фото: 1TVNewsAF

Президент Гані засудив "обурливу атаку на скорботних, поховали мучеників", а розлючені люди, як повідомляють місцеві ЗМІ, не дають поліції потрапити до місця вибухів і понівечили два поліцейських автомобіля.



Фото: 1TVNewsAF

Нагадаємо, у столиці Афганістану - Кабулі прогримів вибух. Цей район Кабула вважається найбезпечнішим. Тут ретельно охороняються іноземні посольства та інші урядові об’єкти, як поліцією, так і силами національної безпеки.

Загалом загинуло щонайменше 80 осіб і поранено понад 350. Серед загиблих журналіст, який працював у місцевому виданні, а також охоронець з німецького посольства. Поранення в результаті вибуху отримали декілька німецьких та японських громадян.