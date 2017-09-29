У Калинівці зафіксовано шість випадків мародерства, - ФОТО

У поліцію із заявами про крадіжки з їхніх будинків звернулися шість жителів Калинівки Вінницької області.

Всі правопорушення відбулися в зоні безпосередньо біля епіцентру вибухів.

Працівники Державтоінспекції зафіксували 74 факти пошкодження і руйнування будівель. У поліцію надійшло 51 повідомлення від місцевих жителів про виявлення у дворах, городах і вулицях боєприпасів, - зазначають на сайті Нацполіції.

У населені пункти, де проводилася евакуація, вже повернулися понад 20 тисяч жителів.

Рух автодорогою Вінниця-Житомир і на залізничному перегоні Сосенка-Калинівка відновлено.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Голова Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявляє, що владі не вдасться звинуватити його, чи його підлеглих в бездіяльності у ситуації, яка виникла у Калинівці Вінницької області.