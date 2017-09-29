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У Калинівці зафіксовано шість випадків мародерства, - ФОТО

Снарядами пошкоджено 74 будинки
У поліцію із заявами про крадіжки з їхніх будинків звернулися шість жителів Калинівки Вінницької області.
У Калинівці зафіксовано шість випадків мародерства, - ФОТО Фото: npu.gov.ua

Всі правопорушення відбулися в зоні безпосередньо біля епіцентру вибухів.

Працівники Державтоінспекції зафіксували 74 факти пошкодження і руйнування будівель. У поліцію надійшло 51 повідомлення від місцевих жителів про виявлення у дворах, городах і вулицях боєприпасів, - зазначають на сайті Нацполіції.

У населені пункти, де проводилася евакуація, вже повернулися понад 20 тисяч жителів.

Рух автодорогою Вінниця-Житомир і на залізничному перегоні Сосенка-Калинівка відновлено.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Голова Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявляє, що владі не вдасться звинуватити його, чи його підлеглих в бездіяльності у ситуації, яка виникла у Калинівці Вінницької області.

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29 09 2017 14:20
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