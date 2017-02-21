У Канаді вшанували героїв Небесної сотні
Присутні тримали в руках портрети загиблих героїв "Небесної сотні" і чорні прапори. Про це повідомило агентство "Укрінформ".
Крім членів української громади Оттави і небайдужих жителів міста, у заході взяли участь українські дипломати на чолі з послом України в Канаді Андрієм Шевченком, а також колишній спікер СММ ОБСЄ Майкл Боцюрків.
Після завершення церемонії вшанування в приміщенні посольства України в Канаді відбувся показ фільму, присвяченого Революції Гідності і обговорення подій Євромайдану з їх безпосередніми учасниками.
Нагадаємо, 20 лютого в Україні відзначають День героїв Небесної сотні.
У цей день українці вшановують подвиг учасників Революції гідності, а також увічнюють пам'ять героїв Небесної сотні.
Нагадаємо, пам'ятний день встановлений указом президента України Петра Порошенка 11 лютого 2015 р. – "на знак вшанування відваги, сили духу та стійкості громадян, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 - лютий 2014)".
Зазначимо, Небесна сотня - прийнята в Україні збірна назва загиблих протестувальників, які мали безпосереднє відношення до ідеї та акції Євромайдану (Революції гідності) в грудні 2013 - лютому 2014 рр.
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