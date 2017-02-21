У Канаді вшанували героїв Небесної сотні

У заході брали участь близько півсотні осіб

У центрі Оттави, поблизу федерального парламенту Канади відбулося вшанування героїв "Небесної сотні". У заході брало участь близько півсотні осіб.

Присутні тримали в руках портрети загиблих героїв "Небесної сотні" і чорні прапори. Про це повідомило агентство "Укрінформ".

Крім членів української громади Оттави і небайдужих жителів міста, у заході взяли участь українські дипломати на чолі з послом України в Канаді Андрієм Шевченком, а також колишній спікер СММ ОБСЄ Майкл Боцюрків.

Після завершення церемонії вшанування в приміщенні посольства України в Канаді відбувся показ фільму, присвяченого Революції Гідності і обговорення подій Євромайдану з їх безпосередніми учасниками.

Нагадаємо, 20 лютого в Україні відзначають День героїв Небесної сотні.

У цей день українці вшановують подвиг учасників Революції гідності, а також увічнюють пам'ять героїв Небесної сотні.

Нагадаємо, пам'ятний день встановлений указом президента України Петра Порошенка 11 лютого 2015 р. – "на знак вшанування відваги, сили духу та стійкості громадян, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 - лютий 2014)".

Зазначимо, Небесна сотня - прийнята в Україні збірна назва загиблих протестувальників, які мали безпосереднє відношення до ідеї та акції Євромайдану (Революції гідності) в грудні 2013 - лютому 2014 рр.