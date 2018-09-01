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У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека

При третьому рівні лавини можуть зійти на багатьох схилах
У вівторок, 9 січня, у Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека.
У Карпатах зберігається значна лавинна небезпека Фото: з відкритих джерел

"9 січня, у зв’язку з відлигою, у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру .

Зазначимо, при третьому рівні (найвищий п'ятий рівень), за європейською класифікацією, лавини можуть зійти на багатьох схилах навіть в умовах несильного впливу на снігові маси. На деяких схилах можуть зійти середні або великі спонтанні лавини.

Нагадаємо, що в Карпатах рятувальники виявили сходження мокрої лавини, а синоптики попереджають, що на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей досі очікується значна снiголавинна небезпека.

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09 01 2018 10:17
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