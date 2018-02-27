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У Казані чоловік влаштував стрілянину з дому, троє поранених

Стрілянину влаштував місцевий житель, який стріляє з мисливської рушниці
У Казані (Росія) увечері 27 лютого чоловік відкрив стрілянину з багатоквартирного будинку. За попередніми даними три людини були поранені.
У Казані чоловік влаштував стрілянину з дому, троє поранених Фото: www.business-gazeta.ru

На місці інциденту по вулиці Авангардна працюють співробітники ОМОНу і спецназ. Силовики готують штурм будівлі, -повідомляє Бізнес Online.

На першому поверсі будівлі розташовується відділення поліції. Одним з потерпілих став поліцейський, який хотів зупинити стрілка. Він отримав поранення в ногу.


Фото: www.business-gazeta.ru
Місцеві жителі в соцмережах пишуть, що стрілянина ведеться з квартири на четвертому поверсі.

Джерела видання розповіли, що чоловік може бути в стані алкогольного сп'яніння. Стрілянина почалася ще в під'їзді.

Фото: www.business-gazeta.ru
Видання Inkazan.ru пише, що стрілянину влаштував місцевий житель, який стріляє з мисливської рушниці в двері квартири 61, щоб в неї потрапити.

 

 

 

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27 02 2018 21:57
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