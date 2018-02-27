У Казані чоловік влаштував стрілянину з дому, троє поранених

Стрілянину влаштував місцевий житель, який стріляє з мисливської рушниці

У Казані (Росія) увечері 27 лютого чоловік відкрив стрілянину з багатоквартирного будинку. За попередніми даними три людини були поранені.

На місці інциденту по вулиці Авангардна працюють співробітники ОМОНу і спецназ. Силовики готують штурм будівлі, -повідомляє Бізнес Online.

На першому поверсі будівлі розташовується відділення поліції. Одним з потерпілих став поліцейський, який хотів зупинити стрілка. Він отримав поранення в ногу.



Фото: www.business-gazeta.ru

Місцеві жителі в соцмережах пишуть, що стрілянина ведеться з квартири на четвертому поверсі.

Джерела видання розповіли, що чоловік може бути в стані алкогольного сп'яніння. Стрілянина почалася ще в під'їзді.

Фото: www.business-gazeta.ru

Видання Inkazan.ru пише, що стрілянину влаштував місцевий житель, який стріляє з мисливської рушниці в двері квартири 61, щоб в неї потрапити.