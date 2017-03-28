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У Конго знайшли вбитими зниклих працівників ООН

Очікується офіційне підтвердження від ООН
У Демократичній Республіці Конго (ДРК) знайдені тіла, імовірно, двох експертів ООН, американця Майкла Шарпа і підданої Швеції Сайди Каталан, зниклих в середині березня.
У Конго знайшли вбитими зниклих працівників ООН Фото: unian.ua

"Ми були поінформовані, що два тіла були знайдені в неглибоких могилах в районі пошуків, один чоловік і одна жінка. Оскільки інших зниклих безвісти в цьому регіоні не було, є велика ймовірність, що це тіла Майкла і Сайди", - зазначив батько Майкла Шарпа, повідомляє Reuters.

У свою чергу міністр зв'язку Конго Ламберт Менде підкреслив, що тіл було знайдено три: двох кавказців і конголезця. За його словами, ймовірність, що серед них експерти ООН велика, проте наразі очікується підтвердження судмедекспертів

Зазначимо, громадянин США Майкл Шарп і підданий Швеції Зайда Каталан входили в групу контролю за дотриманням санкцій, введених ООН проти режиму Джозефа Кабіли, яка застосовує насильство.

Раніше влада Конго заявила, що в провінції Касаї, в центрі країни, якісь зловмисники захопили з невідомої причини двох співробітників ООН і чотирьох супроводжували їх конголезців.

Нагадаємо, загони ворожого до влади Демократичної Республіки Конго угруповання "Камуїна Нсапу" влаштували засідку в провінції Касаї та напали на колону поліцейських.

Захопивши зброю та транспортні засоби правоохоронців, бойовики обезголовили близько 40 із захоплених у полон поліцейських. 

 

 

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28 03 2017 20:57
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