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У Кремлі анонсували зустріч Путіна і Трампа

Заяви для преси за підсумками переговорів робити не планується
Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа може відбутися в Гамбурзі на саміті країн "великої двадцятки", проте точна дата поки не узгоджена.
У Кремлі анонсували зустріч Путіна і Трампа Фото:interfax.ru

Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков "Известиям".

При цьому, за його словами, переговори пройдуть без традиційної заяви для представників ЗМІ.
6 червня посол США в Росії Джон Теффт під час спілкування з російськими журналістами повідомив, що домовленості про зустріч глав Росії і США на саміті в Німеччині немає. Однак Пєсков, відповідаючи на питання "Известий" про дату і місце переговорів Володимира Путіна і Дональда Трампа, пояснив, що ймовірність такої зустрічі все-таки є.

"У Гамбурзі - так, може, але дати немає", - сказав він.

При цьому Пєсков підкреслив, що поки ймовірна тільки розмова двох лідерів. Заяви для преси за підсумками переговорів робити не планується.

Саміт групи країн "великої двадцятки" відбудеться в Гамбурзі 7-8 липня.

Нагадаємо, 13 лютого радник президента США з нацбезпеки Майкл Флінн був змушений піти у відставку менш ніж за місяць після вступу на посаду черес сумнівні зв'язки із Кремлем.

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07 06 2017 07:44
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