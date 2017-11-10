У Кривому Розі перекинулася маршрутка: госпіталізовано 11 осіб

У результаті аварії електроопора впала на дорогу, частково пошкодивши ЛЕП

У Кривому Розі маршрутка врізалася у стовп і перекинувся, в результаті постраждали 11 осіб.

Аварія сталася на вул. Кокчетарська. Автомобіль "Газ" рухався по одному з міських маршрутів. У результаті 10 пасажирів і водій госпіталізовані до лікарні, інформують "Українські новини" з повідомленням на міське управління поліції.

Місцеві ЗМІ уточнюють, що аварія сталася сьогодні в обід. Унаслідок зіткнення електроопора впала на дорогу, обмеживши рух на ділянці.

Нагадаємо, що у Подільському на Одещині водій мікроавтобуса ГАЗель збив першокласницю, яка раптово вибігла на дорогу.