CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Кривому Розі маршрутка врізалася у стовп і перекинувся, в результаті постраждали 11 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кривому Розі перекинулася маршрутка: госпіталізовано 11 осіб
У результаті аварії електроопора впала на дорогу, частково пошкодивши ЛЕП
Фото: 1tv.kr.ua
Аварія сталася на вул. Кокчетарська. Автомобіль "Газ" рухався по одному з міських маршрутів. У результаті 10 пасажирів і водій госпіталізовані до лікарні, інформують "Українські новини" з повідомленням на міське управління поліції.
Місцеві ЗМІ уточнюють, що аварія сталася сьогодні в обід. Унаслідок зіткнення електроопора впала на дорогу, обмеживши рух на ділянці.
Нагадаємо, що у Подільському на Одещині водій мікроавтобуса ГАЗель збив першокласницю, яка раптово вибігла на дорогу.
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11 10 2017 15:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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