У Києві 24 серпня станції метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" не працюватимуть

У центрі Києва буде перекрито рух з 22 до 24 серпня

КП "Київський метрополітен" попереджає, що 24 серпня, у День Незалежності, з ранку і до завершення офіційних заходів у центрі столиці станції "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" (вихід до вул.Інститутської) не працюватимуть на вхід і вихід.

"У День Незалежності, 24 серпня, вранці і до закінчення офіційних заходів станції "Майдан Незалежност" і "Хрещатик" (вихід до Інститутської) не працюватимуть на вхід і вихід", - повідомляє КП "Київський метрополітен" на сторінці у Facebook.

16 серпня ввечері на Хрещатику відбулося тренування військового параду до Дня Незалежності України. Крім того, ще одна репетиція параду запланована на вечір 18 серпня.

У центрі Києва буде перекрито рух з 22 до 24 серпня.

Нагадаємо, у травні Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету затвердити план святкування Дня незалежності, який має включати військовий парад на Хрещатику і Майдані Незалежності.

Кабінет міністрів України розташував вихідні дні в серпні таким чином, що українці отримають чотири дні поспіль без роботи.