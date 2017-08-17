У Києві 24 серпня станції метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" не працюватимуть
"У День Незалежності, 24 серпня, вранці і до закінчення офіційних заходів станції "Майдан Незалежност" і "Хрещатик" (вихід до Інститутської) не працюватимуть на вхід і вихід", - повідомляє КП "Київський метрополітен" на сторінці у Facebook.
16 серпня ввечері на Хрещатику відбулося тренування військового параду до Дня Незалежності України. Крім того, ще одна репетиція параду запланована на вечір 18 серпня.
У центрі Києва буде перекрито рух з 22 до 24 серпня.
Нагадаємо, у травні Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету затвердити план святкування Дня незалежності, який має включати військовий парад на Хрещатику і Майдані Незалежності.
Кабінет міністрів України розташував вихідні дні в серпні таким чином, що українці отримають чотири дні поспіль без роботи.
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