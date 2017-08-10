CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ моста на Видубичах у Києві злетів автомобіль з дитиною в салоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві авто впало з мосту: постраждала дитина
Потерпілі госпіталізовані медиками швидкої
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
"ДТП з потерпілими в Києві на Видубичах: водій Хонди з дитиною в салоні на мокрій дорозі на розв'язці перевищив швидкість і впав вниз", – йдеться в повідомленні.
Обидва потерпілі госпіталізовані медиками швидкої.
На місці працює поліція та опергрупа.
Нагадаємо, в суботу, 7 жовтня, біля міста Анталія в Туреччині перекинувся автобус з іноземними туристами, в результаті чого загинули троє громадян Німеччини.
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08 10 2017 19:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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