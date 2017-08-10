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У Києві авто впало з мосту: постраждала дитина

Потерпілі госпіталізовані медиками швидкої
З моста на Видубичах у Києві злетів автомобіль з дитиною в салоні.
У Києві авто впало з мосту: постраждала дитина Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"ДТП з потерпілими в Києві на Видубичах: водій Хонди з дитиною в салоні на мокрій дорозі на розв'язці перевищив швидкість і впав вниз", – йдеться в повідомленні.

Обидва потерпілі госпіталізовані медиками швидкої.

На місці працює поліція та опергрупа.

Нагадаємо, в суботу, 7 жовтня, біля міста Анталія в Туреччині перекинувся автобус з іноземними туристами, в результаті чого загинули троє громадян Німеччини.

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08 10 2017 19:30
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