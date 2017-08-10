У Києві авто впало з мосту: постраждала дитина

З моста на Видубичах у Києві злетів автомобіль з дитиною в салоні.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"ДТП з потерпілими в Києві на Видубичах: водій Хонди з дитиною в салоні на мокрій дорозі на розв'язці перевищив швидкість і впав вниз", – йдеться в повідомленні.

Обидва потерпілі госпіталізовані медиками швидкої.

На місці працює поліція та опергрупа.

Нагадаємо, в суботу, 7 жовтня, біля міста Анталія в Туреччині перекинувся автобус з іноземними туристами, в результаті чого загинули троє громадян Німеччини.