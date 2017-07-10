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У Туреччині перекинувся автобус з туристами: троє загинули, десятеро поранені

Водія затримали
У суботу, 7 жовтня, біля міста Анталія в Туреччині перекинувся автобус з іноземними туристами, в результаті чого загинули троє громадян Німеччини.
У Туреччині перекинувся автобус з туристами: троє загинули, десятеро поранені Фото: reuters.com

Про це повідомляє місцеве видання Hürriyet.

Зазначається, що крім трьох загиблих, ще десять осіб були поранені в ДТП. Один з них знаходиться в лікарні у важкому стані.

Серед поранених також однорічна дитина. Всі постраждалі вже доставлені в лікарні.

За повідомленнями, мікроавтобус врізався в дерево та перекинувся. Водій був затриманий.

У поліції підкреслили, що автобус перебував у хорошому стані.

Тільки одна з пасажирів – німецька туристка – пережила аварію без суттєвих травм.

Нагадаємо, в суботу, 7 жовтня, віце-прем'єр-міністр Киргизії з питань безпеки Темір Джумакадиров, його помічник і водій загинули в ДТП.

У результаті наїзду автомобіля на натовп людей біля лондонського Музею природознавства постраждало 11 осіб.

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07 10 2017 23:20
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