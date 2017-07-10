У Туреччині перекинувся автобус з туристами: троє загинули, десятеро поранені
Про це повідомляє місцеве видання Hürriyet.
Зазначається, що крім трьох загиблих, ще десять осіб були поранені в ДТП. Один з них знаходиться в лікарні у важкому стані.
Серед поранених також однорічна дитина. Всі постраждалі вже доставлені в лікарні.
За повідомленнями, мікроавтобус врізався в дерево та перекинувся. Водій був затриманий.
У поліції підкреслили, що автобус перебував у хорошому стані.
Тільки одна з пасажирів – німецька туристка – пережила аварію без суттєвих травм.
Нагадаємо, в суботу, 7 жовтня, віце-прем'єр-міністр Киргизії з питань безпеки Темір Джумакадиров, його помічник і водій загинули в ДТП.
У результаті наїзду автомобіля на натовп людей біля лондонського Музею природознавства постраждало 11 осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа