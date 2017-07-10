Віце-прем'єр Киргизії загинув у ДТП В автомобілі знаходилися троє людей

У суботу, 7 жовтня, віце-прем'єр-міністр Киргизії з питань безпеки Темір Джумакадиров, його помічник і водій загинули в ДТП.

Фото: dknews.kz.

Джип у якому їхав політик, влетів у КамАЗ, - повідомило видання dknews.kz. Згодом інформацію підтвердив прес-секретар киргизького кабміну Чингіз Есенгул уулу. "Приблизно о 7.30 в районі села Садове Московського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю "Тойота Ландкрузер". В авто перебували віце-прем'єр-міністр Темір Джумакадиров, його помічник Нурлан Джамгирчіев і водій, вони всі загинули", - сказав він.

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