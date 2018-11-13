У Києві розробили нові правила паркування

У вівторок, 13 листопада, на засіданні постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати погодили проект рішення, який упорядковує правила паркування транспортних засобів на столичних вулицях і паркувальних майданчиках.

Як повідомили у прес-службі Київської міської ради, зокрема передбачається, що на спеціальних майданчиках для паркування будуть автоматичні в'їзні та виїзні термінали. Також може встановлюватися табло зі змінною інформацією про наявність вільних місць для паркування на в'їзді та система відеоспостереження.

За дотриманням правил паркування та оплатою стежитимуть інспектори з паркування. Можливі такі форми розрахунків: за допомогою абонементних талонів, паркувальних автоматів, платіжних терміналів, автоматичних в'їзних та виїзних терміналів, з використанням засобів мобільного зв'язку та інших відповідних програмно-технічних комплексів.

У разі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а також при порушенні правил зупинки або стоянки, що створює перешкоди дорожньому руху, такі автівки будуть тимчасово затримані. Це також належатиме до компетенції інспекторів з паркування. Про евакуацію машини вони повідомлятимуть відповідні підрозділи Нацполіції, зазначатимуть точний час та місце зберігання машини. Після сплати штрафу за правопорушення та оплати вартості послуг із транспортування порушнику повертатимуть авто.

"Цим проектом рішення ми не лише приводимо паркувальний простір у столиці у відповідність до законодавства України. Це не декларативний документ. Насамперед ми впроваджуємо цивілізовану комфортну систему паркування в місті. Київ запроваджує дієвий механізм контролю за дотриманням правил паркування та оплати, механізм накладення штрафів. А головне, реалізація цього проекту рішення надасть органам місцевого самоврядування ефективні важелі щодо розв'язання транспортних проблем міста", – стверджує голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Згідно з проектом рішення, у святкові дні, визначені Кабміном, паркування на спеціальних майданчиках буде безкоштовним. За винятком парковок біля ринків, торгівельних та розважальних центрів, залізничних вокзалів та автовокзалів.

Згідно з документом КП "Київтранспарксервіс" виконує роботи, пов'язані з обладнанням та утриманням майданчиків для паркування на вулично-шляховій мережі. Йдеться не лише про монтаж дорожніх знаків і табличок до них, а й про влаштування пандусних в'їздів, встановлення обмежувальних стовпчиків.

Також КП буде відповідальним за розміщення камер відеоспостереження на місцях паркування, паркувальних автоматів, шлагбаумів, пристроїв для паркування велосипедів і велосипедних стійок.

Проект рішення мають ще розглянути на пленарному засіданні Київради.