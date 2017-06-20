У Києві грабіжник зламав банкомат і змусив безперервно видавати гроші
Виклик вони отримали від працівників охорони банку. Підозрілий чоловік закрився в кабінці, де стояв банкомат, і проводив якісь операції. У результаті з банкомата почали випадати 200-гривневі купюри.
Злодія затримали, у нього виявили сумку із 200-гривневими купюрами. З банкомата, електронну систему якого, швидше за все, зламали, ще дві години безперервно випадали гроші.
"Коли невідомий помітив нас - розгубився, вибіг на вулицю і намагався втекти, проте на нашу вимогу зупинитися зреагував одразу, - повідомляє патрульна поліція у Facebook. - Чоловік був дуже добре підготовлений до скоєння злочину. У нього була вся необхідна техніка, за допомогою якої він, ймовірно, і перепрограмував електронну систему банкомата. Він навіть замаскувався - був у перуці і чорних окулярах".
На місце викликали слідчо-оперативну групу і працівників Департаменту кіберполіції. Затриманого доставили в Голосіївське відділення поліції.
Нагадаємо, у Сумах під час затримання злочинця, який намагався пограбувати банкомат, сталася перестрілка - поранено співробітника поліції охорони.
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