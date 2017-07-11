У Києві злодії обікрали екс-міністра Терьохіна, - ВІДЕО

Що саме злодії вкрали у Терьохіна, невідомо

В одному з кафе на вулиці Ярославів Вал у Києві кишенькові злодії обікрали колишнього міністра економіки в уряді Юлії Тимошенко Сергія Терьохіна.

При цьому злочин було зафіксовано камерою спостереження.

Відповідне відео опублікував у себе в Facebook Анатолій Балюк.

"Класика жанру. Як двох тюленів, включаючи колишнього міністра Терьохіна, обікрали в кафешці Paul на Ярославовому Валу особи кавказької зовнішності. Не всі в наметах на площі Конституції... Оцініть красу гри" - написав він.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують заподіяння тілесних ушкоджень іноземному дипломату. Подія сталася в ніч проти суботи на центральній площі столиці.

