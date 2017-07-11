НОВИНИВ одному з кафе на вулиці Ярославів Вал у Києві кишенькові злодії обікрали колишнього міністра економіки в уряді Юлії Тимошенко Сергія Терьохіна.
Нагадаємо, правоохоронці розслідують заподіяння тілесних ушкоджень іноземному дипломату. Подія сталася в ніч проти суботи на центральній площі столиці.
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У Києві злодії обікрали екс-міністра Терьохіна, - ВІДЕО
Що саме злодії вкрали у Терьохіна, невідомо
Фото: скрін
При цьому злочин було зафіксовано камерою спостереження.
Відповідне відео опублікував у себе в Facebook Анатолій Балюк.
"Класика жанру. Як двох тюленів, включаючи колишнього міністра Терьохіна, обікрали в кафешці Paul на Ярославовому Валу особи кавказької зовнішності. Не всі в наметах на площі Конституції... Оцініть красу гри" - написав він.
Нагадаємо, правоохоронці розслідують заподіяння тілесних ушкоджень іноземному дипломату. Подія сталася в ніч проти суботи на центральній площі столиці.
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07 11 2017 17:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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