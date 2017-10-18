У Києві викрили конвертаційний центр з оборотом 700 млн гривень

У Києві правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, який протягом 2016-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки, в тому числі державної форми власності.

Встановлено, що посадові особи державних організацій через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії вивели в "тінь" і привласнили понад 10 млн гривень держкоштів.

"Кошти за виконання робіт перераховувалися на рахунки підприємств, що не здійснювали діяльності. При цьому за короткий термін їх існування вони виконували великий обсяг фінансових операцій, що вказує на їх створення з метою прикриття незаконної діяльності. Надалі готівкові кошти знімалися з рахунків суб'єктів господарювання через банкомати кур'єрами і передавалися посадовим особам", - повідомляють на сайті столичної прокуратури.

Загальний оборот конвертаційного центру склав понад 700 млн гривень.