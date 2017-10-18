У Києві викрили конвертаційний центр з оборотом 700 млн гривень
Встановлено, що посадові особи державних організацій через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії вивели в "тінь" і привласнили понад 10 млн гривень держкоштів.
"Кошти за виконання робіт перераховувалися на рахунки підприємств, що не здійснювали діяльності. При цьому за короткий термін їх існування вони виконували великий обсяг фінансових операцій, що вказує на їх створення з метою прикриття незаконної діяльності. Надалі готівкові кошти знімалися з рахунків суб'єктів господарювання через банкомати кур'єрами і передавалися посадовим особам", - повідомляють на сайті столичної прокуратури.
Загальний оборот конвертаційного центру склав понад 700 млн гривень.
Нагадаємо, що в Київській області правоохоронці ліквідували конвертцентр з оборотом понад 100 млн гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат