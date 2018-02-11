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У Києві машина врізалася у пост поліції

Автомобіль на високій швидкості в'їхав в пост
У Києві на Богатирській вулиці машина врізалася у поліцейський пост.
У Києві машина врізалася у пост поліції Фото: скріншот

"Жахливе ДТП сталося на вулиці Богатирській, 42: автомобіль на високій швидкості в'їхав в пост поліції. На місці працюють лікарі та правоохоронці", - повідомляє Київ оперативний у Facebook.

Нагадаємо, в Києві до весни повернули обмеження швидкості 50 км/год на основних магістралях, де раніше було дозволено розганятися до 80 км/год.

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02 11 2018 13:55
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