У Києві на території промзони стався вибух: постраждали шестеро охоронців

У ніч з 13 на 14 травня у Києві на території промислової зони невідомі привели в дію невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок інциденту постраждали шестеро людей. Поліція почала розслідування за фактом вибуху.

Вибух стався на території промзони по вулиці Новопирогівській. На місце прибули оперативники, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та екіпажі патрульних.

Правоохоронці вилучили фрагменти вибухівки, їх направлять на експертизу.

"Попередньо встановлено, що невідомі підійшли до паркану складів, які перебували під охороною, після чого кинули на територію два вибухових пристрої", - повідомляє поліція Києва.

Внаслідок вибуху травми дістали шестеро охоронців. Потерпілих доставили до лікарні, де наразі надають необхідну меддопомогу. Один з чоловіків на цей час без свідомості.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - "замах на вбивство".