У Києві на території промзони стався вибух: постраждали шестеро охоронців
Вибух стався на території промзони по вулиці Новопирогівській. На місце прибули оперативники, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та екіпажі патрульних.
Правоохоронці вилучили фрагменти вибухівки, їх направлять на експертизу.
"Попередньо встановлено, що невідомі підійшли до паркану складів, які перебували під охороною, після чого кинули на територію два вибухових пристрої", - повідомляє поліція Києва.
Внаслідок вибуху травми дістали шестеро охоронців. Потерпілих доставили до лікарні, де наразі надають необхідну меддопомогу. Один з чоловіків на цей час без свідомості.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - "замах на вбивство".
Нагадаємо, в м. Біла Церква (Київська обл.) сталася пожежа на складах з виробами з гуми (ймовірно, автомобільними шинами), постраждали дві людини.
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