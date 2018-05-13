У Києві напали на сина Нестора Шуфрича

У Києві в ніч на 13 травня в одному з ресторанів невідомі напали на старшого сина народного депутата Нестора Шуфрича — Олександра.

Як повідомляють у прес-службі депутата, в ніч з 12 на 13 травня під час відвідування одного із ресторанних комплексів столиці старшого сина народного депутата Нестора Шуфрича Олександра та його товаришів побила група невідомих осіб. Їм нанесли "числені травми голови та тілесні ушкодження".

"Нападники представилися працівниками "органiв", до і після інциденту погрожували фізичною розправою i використанням службового становища у разі звернення до МВС. На місце злочину прибув патрульний загін Солом'янського району. Був затриманий чоловік, попередньо причетний до інциденту та, з його слів, брат головного зачинщика побиття. Особу мало бути встановлено органами МВС після затримання", – зазначили у прес-службі.

Потерпілі написали заяви до Солом'янського РУВС. Зараз вони перебувають у стаціонарному відділенні однієї з приватних клінік, де їм надають медичну допомогу.

"Сину Нестора Шуфрича накладено шви на обличчя. Потерпiлi сподіваються на об'єктивне розслідування даного випадку усіма компетентними органами та належну відповідальність кожного з його учасників відповідно до закону", – підсумували у прес-службі.

Нагадаємо, в Києві поліція затримала чоловіка, який викрав мотоцикл юриста Масі Найєма – брата нардепа Мустафи Найєма.