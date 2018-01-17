У Києві невідомі побили адвоката
Декілька невідомих у балаклавах увечері 15 січня проникнули в житло адвоката і побили ціпками його сім'ю, після чого зникли, повідомляють "Українські Новини" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.
За інформацією видання, самого адвоката побили майже до нестями. Його дружині та дочці також нанесли тілесні ушкодження. Постраждалих було госпіталізовано з травмами голови.
При цьому нападники нічого не вкрали. Почато розслідування за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, в Києві 29 грудня зникла юристка Ірина Ноздровська. Через два дні, 1 січня, її тіло знайшли у водоймі біля с. Демидів Вишгородського району Київської області.
Підозрюваний у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiй Россошанський визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.
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