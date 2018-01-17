У Києві невідомі побили адвоката

Самого адвоката побили майже до нестями

Невідомі 15 січня побили адвоката Василя Зайченка та членів сім'ї в його квартирі в Києві.

Декілька невідомих у балаклавах увечері 15 січня проникнули в житло адвоката і побили ціпками його сім'ю, після чого зникли, повідомляють "Українські Новини" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

За інформацією видання, самого адвоката побили майже до нестями. Його дружині та дочці також нанесли тілесні ушкодження. Постраждалих було госпіталізовано з травмами голови.

При цьому нападники нічого не вкрали. Почато розслідування за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу.