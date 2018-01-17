Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві невідомі побили адвоката

Самого адвоката побили майже до нестями
Невідомі 15 січня побили адвоката Василя Зайченка та членів сім'ї в його квартирі в Києві.
У Києві невідомі побили адвоката фото: obozrevatel.com

Декілька невідомих у балаклавах увечері 15 січня проникнули в житло адвоката і побили ціпками його сім'ю, після чого зникли, повідомляють "Українські Новини" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

За інформацією видання, самого адвоката побили майже до нестями. Його дружині та дочці також нанесли тілесні ушкодження. Постраждалих було госпіталізовано з травмами голови.

При цьому нападники нічого не вкрали. Почато розслідування за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, в Києві 29 грудня зникла юристка Ірина Ноздровська. Через два дні, 1 січня, її тіло знайшли у водоймі біля с. Демидів Вишгородського району Київської області.

Підозрюваний у вбивстві правозахисницi i юриста Iрини Ноздровської Юрiй Россошанський визнає підозру і додав, що на нього не чинили тиск.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 01 2018 19:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.