У Києві невідомі з машини обстріляли інший автомобіль та втекли
Про шум від пострілів на перехресті вулиць Герцена та Мельникова, повідомили перехожі. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, яка виявила "Мазду" з пошкодженнями. У салоні знаходилися двоє чоловіків, які не постраждали, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції міста.
Попередньо було встановлено, що по вулицях рухалися дві іномарки. Пасажири "Мерседеса" кілька разів вистрілили у бік "Мазди" і зникли з місця. В результаті події в автомобіля пошкоджене водійське бічне і заднє скло.
Наразі постраждалі від будь-яких пояснень відмовляються. Ця подія належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень громадян Шевченківського УП.
На цей момент здійснюється перевірка і введений план "Перехоплення".
Нагадаємо, що біля суду в місті Кропивницький Кіровоградської області сталася перестрілка.
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