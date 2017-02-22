У Києві невідомі з машини обстріляли інший автомобіль та втекли

У Шевченківському районі Києва 22 лютого близько 14 години сталася перестрілка.

Про шум від пострілів на перехресті вулиць Герцена та Мельникова, повідомили перехожі. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, яка виявила "Мазду" з пошкодженнями. У салоні знаходилися двоє чоловіків, які не постраждали, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції міста.

Попередньо було встановлено, що по вулицях рухалися дві іномарки. Пасажири "Мерседеса" кілька разів вистрілили у бік "Мазди" і зникли з місця. В результаті події в автомобіля пошкоджене водійське бічне і заднє скло.

Наразі постраждалі від будь-яких пояснень відмовляються. Ця подія належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень громадян Шевченківського УП.

На цей момент здійснюється перевірка і введений план "Перехоплення".

Нагадаємо, що біля суду в місті Кропивницький Кіровоградської області сталася перестрілка.