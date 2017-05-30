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У Києві невідомі застрелили колишнього в.о. директора "Укрспирту"

У столиці введено план "Перехоплення"
У Києві вранці 30 травня на вулиці Гришка, 9 невідомий з автомобіля "Ауді" застрелив чоловіка.
У Києві невідомі застрелили колишнього в.о. директора "Укрспирту" Фото: Київ Оперативний

Подія сталася близько 8:16. Зловмисник зник з місця події на "Ауді" червоного кольору, повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Києва.

Потерпілий отримав смертельне вогнепальне поранення в спину. У столиці введено план "Перехоплення".

На місці працюють слідчо-оперативні групи Дарницького та Головного управлінь поліції.


Фото: ukr.lb.ua

Правоохоронці розшукують зловмисника.  

Як повідомляє "ДТП.kiev.uа" у Facebook, "Ауді" була старої моделі, державний номер неповний – 3648.

Агентство УНН повідомило з посиланням на свої джерела, що вбитий - колишній в.о. директора ДП "Укрспирт" Віктор Панков. У поліції підтверджують, що жертвою вбивці став радник керівника "Укрспирту", але прізвища не називають.

Нагадаємо, що в Києві невідомі на двох автомобілях розстріляли чоловіка на мотоциклі.

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30 05 2017 11:05
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