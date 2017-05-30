У Києві невідомі застрелили колишнього в.о. директора "Укрспирту"
Подія сталася близько 8:16. Зловмисник зник з місця події на "Ауді" червоного кольору, повідомляє сайт Головного управління Нацполіції Києва.
Потерпілий отримав смертельне вогнепальне поранення в спину. У столиці введено план "Перехоплення".
На місці працюють слідчо-оперативні групи Дарницького та Головного управлінь поліції.
Фото: ukr.lb.ua
Правоохоронці розшукують зловмисника.
Як повідомляє "ДТП.kiev.uа" у Facebook, "Ауді" була старої моделі, державний номер неповний – 3648.
Агентство УНН повідомило з посиланням на свої джерела, що вбитий - колишній в.о. директора ДП "Укрспирт" Віктор Панков. У поліції підтверджують, що жертвою вбивці став радник керівника "Укрспирту", але прізвища не називають.
Нагадаємо, що в Києві невідомі на двох автомобілях розстріляли чоловіка на мотоциклі.
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