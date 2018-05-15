У Києві пасажири у вишиванках зможуть 17 травня безкоштовно їздити в метро

У Києві 17 травня з нагоди Дня вишиванки люди, одягнені в національний український одяг, зможуть користуватися метро безкоштовно.

Акція діятиме з 8:00 до 11:00 на станціях метро "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Золоті ворота", "Либідська", "Університет", "Арсенальна", повідомляє Київський метрополітен у Facebook.

Відзначимо, що це не перша така ініціатива від Київського метрополітену. У п'ятницю, 9 березня, квитком на проїзд у столичній підземці стали вірші Тараса Шевченка.

Нагадаємо, що з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, ​​тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросте до 8 гривень.