Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві пасажири у вишиванках зможуть 17 травня безкоштовно їздити в метро

Акція діятиме на шести станціях
У Києві 17 травня з нагоди Дня вишиванки люди, одягнені в національний український одяг, зможуть користуватися метро безкоштовно.
У Києві пасажири у вишиванках зможуть 17 травня безкоштовно їздити в метро Фото: lb.ua

Акція діятиме з 8:00 до 11:00 на станціях метро "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Золоті ворота", "Либідська", "Університет", "Арсенальна", повідомляє Київський метрополітен у Facebook.

Відзначимо, що це не перша така ініціатива від Київського метрополітену. У п'ятницю, 9 березня, квитком на проїзд у столичній підземці стали вірші Тараса Шевченка.

Нагадаємо, що з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, ​​тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросте до 8 гривень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 05 2018 16:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.