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У Києві під час марафону помер чоловік

Про причини смерті поки не повідомляється
У Києві під час забігу на марафоні Wizz Air Kyiv City Marathon помер чоловік.
У Києві під час марафону помер чоловік Фото: 1news.zp.ua

"Сьогодні на вулиці Лаврській Печерського району столиці під час марафону помер чоловік. Вже відомо, що це громадянин 1963 року народження, уродженець Тернопільської області, який брав участь у марафоні. Йому раптово стало зле, він упав. Свідки викликали на місце медиків і поліцію. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка. Остаточна причина смерті буде відома після здійснення судово-медичної експертизи. На цей момент цю подію зареєстровано з правовою кваліфікацією "раптова смерть", – повідомила заступник начальника відділу комунікації поліції в Києві Яна Неруш в ефірі "112 Україна".

Повідомляється, що в марафоні беруть участь понад 10 тис. осіб з 55 країн світу. У зв'язку з проведенням марафону до 15:00 буде перекрито центр Києва, також на цей період вносяться зміни в роботу наземного транспорту.

Нагадаємо, українська легкоатлетка, легенда ветеранського спортивного руху Владилена Кокіна пішла з життя 10 лютого. Бігунці був 91 рік. За своє життя спортсменка встановила понад 60 рекордів України.

Минулого року у Києві від зупинки серця помер учасник міжнародного напівмарафону "Біг за Україну".



 

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08 10 2017 13:59
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