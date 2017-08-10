У Києві під час марафону помер чоловік

У Києві під час забігу на марафоні Wizz Air Kyiv City Marathon помер чоловік.

"Сьогодні на вулиці Лаврській Печерського району столиці під час марафону помер чоловік. Вже відомо, що це громадянин 1963 року народження, уродженець Тернопільської області, який брав участь у марафоні. Йому раптово стало зле, він упав. Свідки викликали на місце медиків і поліцію. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка. Остаточна причина смерті буде відома після здійснення судово-медичної експертизи. На цей момент цю подію зареєстровано з правовою кваліфікацією "раптова смерть", – повідомила заступник начальника відділу комунікації поліції в Києві Яна Неруш в ефірі "112 Україна".

Повідомляється, що в марафоні беруть участь понад 10 тис. осіб з 55 країн світу. У зв'язку з проведенням марафону до 15:00 буде перекрито центр Києва, також на цей період вносяться зміни в роботу наземного транспорту.

Нагадаємо, українська легкоатлетка, легенда ветеранського спортивного руху Владилена Кокіна пішла з життя 10 лютого. Бігунці був 91 рік. За своє життя спортсменка встановила понад 60 рекордів України.

Минулого року у Києві від зупинки серця помер учасник міжнародного напівмарафону "Біг за Україну".







