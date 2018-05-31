Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві під час руху загорівся автобус з пасажирами

Ніхто не постраждав
У Києві на вулиці Дегтярівській в Шевченківському районі Києва під час руху загорівся автобус з пасажирами.
У Києві під час руху загорівся автобус з пасажирами Фото: kyiv.npu.gov.ua

У поліції Києва повідомляють, що внаслідок події ніхто не постраждав.

"На лінію 102 надійшло повідомлення від очевидців про те, що на вулиці Дегтярівській спочатку загорівся, а потім вибухнув автобус. На місце прибули патрульні та рятувальники, які проводять гасіння пожежі. Попередньо встановлено, що загоряння відбулося у моторному відсіку: водій транспортного засобу негайно зупинився і випустив всіх пасажирів. Внаслідок події ніхто не постраждав", – розповіли в поліції.

Матеріали зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції. Після першочергової перевірки буде визначена правова кваліфікація події.


Фото: kyiv.npu.gov.ua

Нагадаємо, у Львові на зупинці згоріла маршрутка.

У Чернівцях стріла підйомного автокрана наскрізь пробила пасажирський автобус.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 05 2018 22:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Творці мистецького виміру

Творці мистецького виміру

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.