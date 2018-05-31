У Києві під час руху загорівся автобус з пасажирами
У поліції Києва повідомляють, що внаслідок події ніхто не постраждав.
"На лінію 102 надійшло повідомлення від очевидців про те, що на вулиці Дегтярівській спочатку загорівся, а потім вибухнув автобус. На місце прибули патрульні та рятувальники, які проводять гасіння пожежі. Попередньо встановлено, що загоряння відбулося у моторному відсіку: водій транспортного засобу негайно зупинився і випустив всіх пасажирів. Внаслідок події ніхто не постраждав", – розповіли в поліції.
Матеріали зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського управління поліції. Після першочергової перевірки буде визначена правова кваліфікація події.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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