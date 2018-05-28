У Львові на зупинці згоріла маршрутка, – ФОТО

Поблизу кінцевої зупинки на проспекті Червоної Калини, 109 у Львові сьогодні, 28 травня, загорілася маршрутка №42.

Як повідомила речниця головного управління ДСНС Львівщини Христина Авдєєва, виклик про пожежу до рятувальників надійшов о 16:38, інформує Zaxid.net.

У момент появи вогню в салоні не було пасажирів, обійшлося без жертв.

"Автомобіль був припаркований поблизу кінцевої зупинки, стояв без пасажирів. Коли на місце прибули пожежники, то маршрутка практично вся була охоплена вогнем", – повідомила Христина Авдєєва.

Пожежу ліквідували через 15 хв. після отримання виклику. Однак до того часу вогонь повністю знищив авто.

Помітивши загоряння під капотом, водій маршрутки спершу сам намагався загасити пожежу, однак полум'я дуже швидко поширилося на весь автомобіль.

Причини займання встановлюють.

Маршрут №42 обслуговується приватним перевізником "АТП-14630".



Фото: lviv.dsns.gov.ua



Фото: lviv.dsns.gov.ua



Фото: lviv.dsns.gov.ua



Фото: lviv.dsns.gov.ua



Фото: lviv.dsns.gov.ua



Фото: lviv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, в аеропорту Лондона скасували понад 100 рейсів через займання автобуса.

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