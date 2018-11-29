У Києві проходить факельна хода – вимагають результатів по справах Євромайдану
За станом на 19:00 на Майдані Незалежності зібралося близько 30 осіб. О 19:40 вони висунулися до Міністерства внутрішніх справ.
Учасники акції тримають в руках смолоскипи і періодично запалюють фаєри. Також вони вигукують патріотичні гасла і вимагають конкретних результатів розслідування злочинів, вчинених під час Євромайдану і Революції Гідності, інформує "Інтерфакс-Україна".
Колону супроводжує кілька десятків правоохоронців, в тому числі поліція діалогу. Сутичок між ними та активістами немає.
Біля адміністрації президента кілька учасників ходи кинули шумові петарди, чим спровокували невеликий конфлікт з правоохоронцями.
Раніше у ГПУ розповіли, що за злочини, вчинені під час Революції гідності, на сьогодні засуджені до позбавлення волі 9 осіб. В цілому за результатами розглянутих судами обвинувальних актів визнані винними 52 людини.
Нагадаємо, для проведення слідчих експериментів з Інститутської прибрали меморіал героям Небесної сотні.
Вбивства перших активістів Євромайдану – Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Романа Сеника – досі не розкриті, однак, за словами начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, в розслідуваннях є прогрес.
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