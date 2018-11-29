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У Києві проходить факельна хода – вимагають результатів по справах Євромайдану

Біля Адміністрації Президента кілька учасників ходи кинули шумові петарди
У центрі Києва розпочалась смолоскипна хода до Міністерства внутрішніх справ України з вимогою конкретних результатів розслідування злочинів, вчинених під час Євромайдану і Революції гідності.
У Києві проходить факельна хода – вимагають результатів по справах Євромайдану Фото: Iegor Shumikhin via Twitter

За станом на 19:00 на Майдані Незалежності зібралося близько 30 осіб. О 19:40 вони висунулися до Міністерства внутрішніх справ.

Учасники акції тримають в руках смолоскипи і періодично запалюють фаєри. Також вони вигукують патріотичні гасла і вимагають конкретних результатів розслідування злочинів, вчинених під час Євромайдану і Революції Гідності,  інформує "Інтерфакс-Україна".

Колону супроводжує кілька десятків правоохоронців, в тому числі поліція діалогу. Сутичок між ними та активістами немає.

Біля адміністрації президента кілька учасників ходи кинули шумові петарди, чим спровокували невеликий конфлікт з правоохоронцями.

Раніше у ГПУ розповіли, що за злочини, вчинені під час Революції гідності, на сьогодні засуджені до позбавлення волі 9 осіб. В цілому за результатами розглянутих судами обвинувальних актів визнані винними 52 людини.

Нагадаємо, для проведення слідчих експериментів з Інститутської прибрали меморіал героям Небесної сотні.

Вбивства перших активістів Євромайдану – Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Романа Сеника – досі не розкриті, однак, за словами начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, в розслідуваннях є прогрес.

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29 11 2018 21:16
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