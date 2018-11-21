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Горбатюк: вбивства перших героїв Євромайдану Нігояна, Сеника і Жизневського не розкриті

Однак у розслідуваннях є прогрес, запевняють в Генпрокуратурі
Начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що вбивства перших активістів Євромайдану - Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Романа Сеника - досі не розкриті, однак у розслідуваннях є прогрес
Горбатюк: вбивства перших героїв Євромайдану Нігояна, Сеника і Жизневського не розкриті Фото: twitter.com/JuMistress

"Є, на жаль, не розкриті злочини, і це, в першу чергу, вбивство Нігояна, Жизневського і Сеника... Але я можу говорити, що ми рухаємося до результату", - заявив Сергій Горбатюк на брифінгу.

За його словами, проблеми розслідуванню створюють "позиція керівництва МВС, брак суддів і ряд експертиз". Горбатюк додав, що Міністерство внутрішніх справ не звільняє своїх співробітників, які підозрюються у злочинах, а незавершені експертизи, розпочаті ще у 2015 році, не дозволяють слідчим ГПУ працювати в повній мірі.

Раніше, Горбатюк повідомив, що у інших справах Майдану — загалом їх зареєстровано 4,7 тисяч — уже вручено підозру 442 особам, ще 52 — винесені вироки, 9 з них вже відбувають покарання з позбавленням волі. Під вартою перебувають 13 осіб, до суду передано 279 обвинувальних актів, 56 особам вручені підозри за вбивства активістів.

Відзначимо, що Сергій Нігоян, Михайло Жизневський і Роман Сеник стали першими жертвами снайперів на Євромайдані у 2014 році.

21 листопада в Україні відзначається День гідності і свободи. У цей день у Києві та інших містах проходять офіційні пам'ятні заходи до п'ятої річниці Євромайдану.

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21 11 2018 14:30
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