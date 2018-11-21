Горбатюк: вбивства перших героїв Євромайдану Нігояна, Сеника і Жизневського не розкриті
"Є, на жаль, не розкриті злочини, і це, в першу чергу, вбивство Нігояна, Жизневського і Сеника... Але я можу говорити, що ми рухаємося до результату", - заявив Сергій Горбатюк на брифінгу.
За його словами, проблеми розслідуванню створюють "позиція керівництва МВС, брак суддів і ряд експертиз". Горбатюк додав, що Міністерство внутрішніх справ не звільняє своїх співробітників, які підозрюються у злочинах, а незавершені експертизи, розпочаті ще у 2015 році, не дозволяють слідчим ГПУ працювати в повній мірі.
Раніше, Горбатюк повідомив, що у інших справах Майдану — загалом їх зареєстровано 4,7 тисяч — уже вручено підозру 442 особам, ще 52 — винесені вироки, 9 з них вже відбувають покарання з позбавленням волі. Під вартою перебувають 13 осіб, до суду передано 279 обвинувальних актів, 56 особам вручені підозри за вбивства активістів.
Відзначимо, що Сергій Нігоян, Михайло Жизневський і Роман Сеник стали першими жертвами снайперів на Євромайдані у 2014 році.
21 листопада в Україні відзначається День гідності і свободи. У цей день у Києві та інших містах проходять офіційні пам'ятні заходи до п'ятої річниці Євромайдану.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- ФОТО В The Associated Press показали як виховують дітей у літньому таборі націоналістів зі "Сокола"
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
- Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір