У Києві проходить акція до "Дня опору Криму російській окупації", - (відеотрансляція)

У Києві проходить Марш солідарності з кримськотатарським народом.

З алеї Героїв Небесної Сотні навпроти готелю "Україна" учасники заходу почали ходу близько 14:00 через вул. Інститутську до Шовковичної. Далі колона рушить через вул. Грушевського до Європейської площі та Майдану Незалежності, де відбудеться мітинг.

Хода розпочалася з виконання гімну України.

Серед присутніх на марші - представники кримськотатарського народу, солідарні з ними українці та представники інших національностей.

Учасники ходи мають українські та кримськотатарські прапори, деякі учасники пересуваються на мотоциклах .

Як повідомили в ефірі "Крим. Реалії", також учасники несуть портрети кримських політв'язнів та тих, хто зник та загинув у анексованому Криму внаслідок російської окупації. єЗа словами учасників заходу, мета акції - "сказати "ні" російській окупації", повідомляє "112. Україна".

Як зазначив глава Медждлісу Рефат Чубаров, Марш, який проходить у день опору окупації Криму, відбувається "на знак солідарності з українцями і представниками інших національностей, які в умовах тимчасово окупованого Криму зберігають власну гідність та вірність Україні".

Пряму трансляцію ходи веде "Крим. Реалії".