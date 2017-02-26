У Києві проходить акція до "Дня опору Криму російській окупації", - (відеотрансляція)
З алеї Героїв Небесної Сотні навпроти готелю "Україна" учасники заходу почали ходу близько 14:00 через вул. Інститутську до Шовковичної. Далі колона рушить через вул. Грушевського до Європейської площі та Майдану Незалежності, де відбудеться мітинг.
Хода розпочалася з виконання гімну України.
Серед присутніх на марші - представники кримськотатарського народу, солідарні з ними українці та представники інших національностей.
Учасники ходи мають українські та кримськотатарські прапори, деякі учасники пересуваються на мотоциклах .
Як повідомили в ефірі "Крим. Реалії", також учасники несуть портрети кримських політв'язнів та тих, хто зник та загинув у анексованому Криму внаслідок російської окупації. єЗа словами учасників заходу, мета акції - "сказати "ні" російській окупації", повідомляє "112. Україна".
Як зазначив глава Медждлісу Рефат Чубаров, Марш, який проходить у день опору окупації Криму, відбувається "на знак солідарності з українцями і представниками інших національностей, які в умовах тимчасово окупованого Криму зберігають власну гідність та вірність Україні".
Пряму трансляцію ходи веде "Крим. Реалії".
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