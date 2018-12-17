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У Києві п’яний підполковник СБУ з пістолетом викрав авто у таксиста, - ЗМІ

Справою займається Державне бюро розслідувань
Правоохоронці на вулиці Борщагівській у Києві затримали п’яного підполковника СБУ, який під погрозою пістолета викрав авто у таксиста.
У Києві п’яний підполковник СБУ з пістолетом викрав авто у таксиста, - ЗМІ Фото: KIEV.INFORMATOR.UA

За даними волонтера Романа Синіцина, затриманого звати Онищук Іван Васильович, "він має звання підполковник і працює на посаді консультанта-експерта з оперативних питань Служби Безпеки України".

Те, що затримали за викрадення авто співробітника СБУ, повідомляє і "Українська правда"  з посиланням на джерела правоохоронних органах.

У патрульній поліції повідомили, що їхні співробітники виїжджали на затримання нетверезого чоловіка, який викрав авто, але назвати його дані не змогли, посилаючись на закон.

"Вчора вночі був виклик про незаконне заволодіння транспортним засобом. Чоловік під погрозою пістолета заволодів автомобілем "Тойота" і втік з місця події. Патрульні отримали орієнтування і зупинили транспортний засіб на вулиці Борщагівській", - розповіли у прес-службі патрульної поліції.

На місце також викликали слідчо-оперативну групу.

"Оскільки чоловік за кермом транспортного засобу мав ще й ознаки алкогольного сп’яніння, але від освідування відмовився, то патрульні склали на нього адмінматеріали за керування у стані сп’яніння", - розповіли у прес-службі.

В СБУ повідомили, що зловмисника затримала поліція, а вони "надають сприяння".

У правоохоронних органах повідомили, що цією справою займається Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, поліцейський застрелив відвідувача супермаркету Харкова після того, як той завдав йому кілька ножових поранень.

 

 

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17 12 2018 17:20
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