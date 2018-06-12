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У супермаркеті поліцейський застрелив покупця, який порізав його ножем

24-річний чоловік помер
Поліцейський застрелив відвідувача супермаркету Харкова після того, як той завдав йому кілька ножових поранень.
У супермаркеті поліцейський застрелив покупця, який порізав його ножем Фото: mvs.gov.ua

Надзвичайна подія сталася близько 21:30 5 грудня у супермаркеті на вулиці Шевченка, повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Відзначається, що молодий чоловік відмовився платити за товар, охорона магазину викликала поліцейського взводу охорони об’єктів, який перебував на службі у приміщенні цього закладу.

"Співробітник поліції охорони підійшов до відвідувача, представився і запропонував вирішити конфлікт в рамках чинного законодавства та дочекатись приїзду наряду поліції. У службовому приміщенні громадянин раптом накинувся на поліцейського охорони та наніс йому кілька ножових поранень", - йдеться у повідомленні.

Поліцейський у відповідь на напад використав табельну вогнепальну зброю і поранив громадянина.

"Постраждалі були доставлені до лікарні. Вночі 24-річний чоловік помер. Стан здоров’я 25-річного працівника поліції стабільний", - йдеться у повідомленні.

Відомості про подію внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень поліції. Перевірка триває.

Нагадаємо, що суд відправив під цілодобовий домашній арешт киянина, який завдав тілесних ушкоджень двом поліцейським.

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06 12 2018 11:16
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