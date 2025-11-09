Китай тимчасово скасував заборону на експорт стратегічних матеріалів до США

Цей крок стосується експорту галію, германію та сурми.

Китай призупинив заборону на експорт деяких матеріалів подвійного призначення до США.

Про це оголосило Міністерство торгівлі Китаю, передає Politico.

Цей крок стосується експорту галію, германію та сурми, які використовуються у виробництві сучасних напівпровідників, що застосовуються у смартфонах та комп'ютерах.

Ці матеріали також використовуються у військових технологіях, таких як електронна війна та системи спостереження, а також у ракетних системах та боєприпасах.

Пекін призупинив дію введеної минулого року міри, яка обмежувала експорт цих матеріалів і встановлювала більш суворі перевірки товарів подвійного призначення, включно із графітом.

Як заявили в МЗС Китаю, призупинення буде діяти "з цього моменту до 27 листопада 2026 року".