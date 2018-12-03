У Києві сталося задимлення на зеленій гілці метро

На перегоні "Видубичі" - "Славутич" столичної підземки сталося задимлення.

Це призвело до тимчасової зупинки руху потягів, повідомляє прес-служба київського метрополітену на своїй сторінці у Facebook.

"Зелена лінія. Виявлено незначне задимлення на перегоні "Видубичі" - "Славутич". Наразі рух відновлено у звичайному режимі. Фахівці з'ясовують причини і виконують необхідні роботи", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 18 лютого шість станцій київського метрополітену, які були закриті через загрозу замінування, відновили свою роботу.