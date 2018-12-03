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У Києві сталося задимлення на зеленій гілці метро

Фахівці з'ясовують причини задимлення
На перегоні "Видубичі" - "Славутич" столичної підземки сталося задимлення.
У Києві сталося задимлення на зеленій гілці метро Фото: postrock.com.ua

Це призвело до тимчасової зупинки руху потягів, повідомляє прес-служба київського метрополітену на своїй сторінці у Facebook.

"Зелена лінія. Виявлено незначне задимлення на перегоні "Видубичі" - "Славутич". Наразі рух відновлено у звичайному режимі. Фахівці з'ясовують причини і виконують необхідні роботи", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 18 лютого шість станцій київського метрополітену, які були закриті через загрозу замінування, відновили свою роботу.

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12 03 2018 20:56
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