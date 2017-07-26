У Києві стався потужний вибух у дев'ятиповерхівці

У Києві на Голосієвому (вул. Бурмистренко, 12) стався вибух у багатоповерховому житловому будинку.

На цей момент проводиться евакуація жителів, повідомляє у Facebook "Захист і Реконструкція Країни" - ГО "ЗіРКа".

"Тільки що в будинку номер 12 по вул Бурмистренко на першому поверсі стався вибух, зруйновані перекриття, є постраждалі", - сказано в повідомленні.

Вибух пролунав у квартирі на 2 поверсі. Частково зруйновано перекриття між 1 та 2 поверхами.

"Внаслідок вибуху сталася пожежа. На місце виїхали рятувальники", - сказала речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага, інформує "Українська правда".

З будинку евакуювали 20 осіб. Інформації про можливих жертв та причину вибуху наразі немає.

Нагадаємо, що в місті Залізне Донецької області пролунав вибух на території школи № 15, яка не працює від початку бойових дій.