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У Києві стався потужний вибух у дев'ятиповерхівці

З будинку евакуювали 20 осіб
У Києві на Голосієвому (вул. Бурмистренко, 12) стався вибух у багатоповерховому житловому будинку.
У Києві стався потужний вибух у дев Фото: facebook.com/gozirka

На цей момент проводиться евакуація жителів, повідомляє у Facebook "Захист і Реконструкція Країни" - ГО "ЗіРКа". 

"Тільки що в будинку номер 12 по вул Бурмистренко на першому поверсі стався вибух, зруйновані перекриття, є постраждалі", - сказано в повідомленні. 

Вибух пролунав у квартирі на 2 поверсі. Частково зруйновано перекриття між 1 та 2 поверхами. 

"Внаслідок вибуху сталася пожежа. На місце виїхали рятувальники", - сказала речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага, інформує "Українська правда".

З будинку евакуювали 20 осіб. Інформації про можливих жертв та причину вибуху наразі немає.

Нагадаємо, що в місті Залізне Донецької області пролунав вибух на території школи № 15, яка не працює від початку бойових дій.

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26 07 2017 17:16
ТЕГИ: Київ, вибух
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