У Києві стався потужний вибух у дев'ятиповерхівці
На цей момент проводиться евакуація жителів, повідомляє у Facebook "Захист і Реконструкція Країни" - ГО "ЗіРКа".
"Тільки що в будинку номер 12 по вул Бурмистренко на першому поверсі стався вибух, зруйновані перекриття, є постраждалі", - сказано в повідомленні.
Вибух пролунав у квартирі на 2 поверсі. Частково зруйновано перекриття між 1 та 2 поверхами.
"Внаслідок вибуху сталася пожежа. На місце виїхали рятувальники", - сказала речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага, інформує "Українська правда".
З будинку евакуювали 20 осіб. Інформації про можливих жертв та причину вибуху наразі немає.
Нагадаємо, що в місті Залізне Донецької області пролунав вибух на території школи № 15, яка не працює від початку бойових дій.
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