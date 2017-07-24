CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Залізне Донецької області пролунав вибух на території школи № 15, яка не працює від початку бойових дій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У школі біля Торецька стався вибух: є постраждалі
Постраждалого доправили до лікарні
Фото: facebook.com/igor.mosijcuk
Внаслідок детонації вибухівки численні осколкові поранення отримав 30-річний охоронець будівлі.
"Чоловік хотів увійти через вхідні двері, як раптом пролунав вибух", - повідомили у прес-службі поліції Донеччини.
Місто Залізне підпорядковане Торецькій міськраді.
Нагадаємо, що українська сторона Спільного центру з контролю і координації заявила, що отримала дані про підготовку до використання бойовиками "ДНР" нового виду забороненої зброї. Мова йде про мобільні чотириствольні реактивні системи залпового вогню.
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24 07 2017 20:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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