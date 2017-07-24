У школі біля Торецька стався вибух: є постраждалі Постраждалого доправили до лікарні

У місті Залізне Донецької області пролунав вибух на території школи № 15, яка не працює від початку бойових дій.

Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

Внаслідок детонації вибухівки численні осколкові поранення отримав 30-річний охоронець будівлі. "Чоловік хотів увійти через вхідні двері, як раптом пролунав вибух", - повідомили у прес-службі поліції Донеччини. Місто Залізне підпорядковане Торецькій міськраді. Нагадаємо, що українська сторона Спільного центру з контролю і координації заявила, що отримала дані про підготовку до використання бойовиками "ДНР" нового виду забороненої зброї. Мова йде про мобільні чотириствольні реактивні системи залпового вогню.

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