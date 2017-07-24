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Терористи на Донбасі хочуть використати новий вид зброї, - українська СЦКК

Мова йде про мобільні чотириствольні реактивні системи залпового вогню
Українська сторона Спільного центру з контролю і координації заявила, що отримала дані про підготовку до використання бойовиками "ДНР" нового виду забороненої зброї.
Терористи на Донбасі хочуть використати новий вид зброї, - українська СЦКК Фото: facebook.com/ato.news

Зброю було розроблено у 2015 році так званим "Республіканським центром науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт ДНР". Встановлено, що один з таких видів зброї вже був використаний бойовиками під час обстрілу населеного пункту і позицій Збройних Сил України у районі Красногорівки 20 липня 2017 року, повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

"Враховуючи результати його бойового застосування, цілком ймовірно, що найближчим часом цей вид РСЗВ буде доволі часто застосовуватись НЗФ ОРДО при обстрілах населених пунктів та позицій сил АТО, не зважаючи на те, що використання реактивних системи залпового вогню категорично заборонено Мінськими угодами. Українська сторона СЦКК передала СММ ОБСЄ наявні фото та відеоматеріали щодо цього виробу та сподівається, що це допоможе спостерігачам Місії краще ідентифікувати невідомі їм типи озброєння на території ОРДО та ОРЛО", - повідомили у штабі. 

Зазначено, що використання цього озброєння з боку незаконних збройних формувань ОРДО свідчить про грубі порушення мінських домовленостей, демонструє відверте небажання дотримуватися взятих на себе зобов'язань в рамках Тристоронньої контактної групи, свідоме планування і здійснення терористичних актів проти мирного населення.

Нагадаємо, що за останньою інформацією, російським військовим на Донбасі наказали здати паспорти. Перехоплену розмову між військовими РФ оприлюднило міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm з посиланням на анонімне джерело в зоні проведення АТО.

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24 07 2017 19:19
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