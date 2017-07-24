Російським військовим на Донбасі наказали здати паспорти, - InformNapalm
Перехоплену розмову між військовими РФ оприлюднило міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm з посиланням на анонімне джерело в зоні проведення АТО
У співтоваристві наголошують, що на даному етапі аналізу записів важко підтвердити, або спростувати їх автентичність.
"Якщо вірити записам, то російських військовослужбовців змушують здавати паспорти в сейф і писати розписки, за невиконання наказу можуть навіть звільнити. Саме звільнення чомусь так боїться голос на записі, що дозволяє припустити його приналежність до Збройних сил РФ", - повідомляють в InformNapalm.
"Алло, Вань, слухай, я зараз з наради їду, там наказали всім росіянам здати паспорти в обов'язковому порядку. Це п..ц, Ваня, вони сказали звільнятимуть просто ... вони розписки пишуть, розписки в сейфі", - говорить один з співрозмовників в перехопленій телефонній розмові.
"До нас вчора ФСБ приїжджало. Ж..па, коротше треба ЛНР-івський паспорт робити, 5 осіб було з ДНР-овскими паспортами, їх відпустили, а нам по 2 тисячі штрафу всім ... Поки по 10 тисяч давали він тобі скинув аванс ... до 25-го числа на зразок повинні як ... на днях ", - йдеться також в розмові одним з учасників.
Нагадаємо, що терористи на Донбасі набирають хворих і зеків у свої підрозділи.
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