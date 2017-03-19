У Києві створили "Меморіальний центр Голокосту"

У Києві офіційно оголосили про створення благодійного фонду “Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".

Перша зустріч членів наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" відбулася сьогодні, 19 березня, повідомляє Укрінформ.

"Я впевнений, що цей проект має дуже велике значення не тільки для нашого міста, не тільки для нашої держави, бо це міжнародний проект. Звертаємося до всіх небайдужих людей приєднуватися до цього проекту, адже тільки разом, об’єднавши зусилля, ми зможемо втілити його в життя. Маємо зробити так, щоб такі трагедії як у Бабиному Яру більше ніколи не повторювалися", – сказав під час зустрічі голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

Він нагадав про те, що у вересні 2016 року в Києві відбулось публічне підписання Декларації наміру про створення Меморіального центру жертв Голокосту "Бабин Яр". Як і планувалося, роботи над цим проектом розпочалися вже цього року, а відкриття планується в 2021 році – до 80-х роковин масових убивств у Бабиному Яру.

Уже за півроку члени наглядової ради обіцяють оголосити точне місце Меморіального центру.

До складу наглядової ради увійшли головний рабин Києва та України Яків дов Блайх, співак, засновник Фонду "Люди майбутнього" Святослав Вакарчук, брати Володимир та Віталій Клички, засновник Фонду Віктора Пінчука та EastOne Group Ltd., Ялтинська Європейська Стратегія Віктор Пінчук, президент Польщі (1995 – 2005) Александр Квасневський.

Член Сенату США від штату Коннектикут (1989 – 2013) Джозеф Ліберман, колишній міністр іноземних справ і віце-канцлер Німеччини Йошка Фішер, голова фонду Меморіального центру "Бабин Яр", бізнесмен Павло Фукс, голова виконавчої ради Єврейського агентства для Ізраїлю Натан Щаранський, співзасновники та голова Наглядової Ради консорціуму Альфа-Груп Михайло Фрідман і Герман Хан також стали членами наглядової ради.

Причиною, що змусила об'єднатися цих людей для досягнення поставленої мети, є те, що "на сьогодні Україна залишається єдиною країною в світі, де й досі немає інституції пам’яті, що присвячена трагедії Голокосту і, зокрема, Бабиному Яру".

За задумом учасників прес-конференції, Меморіальний центр жертв Голокосту "Бабин Яр" стане унікальним простором, який сприятиме міжнародному діалогу та порозумінню, а також створить платформу для дискусій з питань толерантності, справедливості і поваги, вибудовуючи взаєморозуміння між культурами. Проект покликаний зібрати і підтримати всіх причетних до Центру в Бабиному Яру, що стане важливим елементом, якого не вистачало меморіальному середовищу Європи.

Нагадаємо, за даними з архівів СБУ, тільки за два дні 29-30 вересня 1941 року у Бабиному Яру розстріляли 33 тисячі 741 особу.

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На початку березня 2017 року на новому Єврейському кладовищі в Саврані Одеської області невідомі знищили меморіал жертвам Голокосту. Раніше в місті Білгород-Дністровський Одеської області вандали зруйнували пам'ятник, установлений на місці розстрілу євреїв під час Другої Світової війни.