В Одеській області пошкодили пам'ятник жертвам Голокосту
Представники Єврейського фонду України звернулися до МВС з вимогою знайти та покарати винних, передає "112 Україна".
"Єврейська громада України та керівництво Єврейського фонду України обурені цим кричущим актом вандалізму й нехтуванням пам'яті невинних жертв Голокосту. Правління Єврейського фонду України та керівники всіх єврейських організацій рішуче осуджують акт вандалізму в місті Білгород-Дністровський і вимагають від Міністерства внутрішніх справ України знайти та покарати винних", - йдеться в заяві фонду.
Зазначимо, що у ніч на 27 листопада невідомі розлили червону фарбу біля пам'ятника Голокосту в Ужгороді (Закарпатська область).
Нагадаємо, у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам'ятник з прізвищами поляків, вбитих гітлерівцями у 1944 році, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.
В Міністерстві закордонних справ України засуджують акт вандалізму на Львівщині з пошкодженим польським пам'ятником і вважають його навмисною провокацією.
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