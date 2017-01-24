В Одеській області пошкодили пам'ятник жертвам Голокосту

Пам'ятник був пошкоджений ще 19 січня

Прес-служба Єврейського фонду України повідомляє, що в місті Білгород-Дністровський Одеської області вандали зруйнували пам'ятник, установлений на місці розстрілу євреїв під час Другої Світової війни.

Представники Єврейського фонду України звернулися до МВС з вимогою знайти та покарати винних, передає "112 Україна".

"Єврейська громада України та керівництво Єврейського фонду України обурені цим кричущим актом вандалізму й нехтуванням пам'яті невинних жертв Голокосту. Правління Єврейського фонду України та керівники всіх єврейських організацій рішуче осуджують акт вандалізму в місті Білгород-Дністровський і вимагають від Міністерства внутрішніх справ України знайти та покарати винних", - йдеться в заяві фонду.

Зазначимо, що у ніч на 27 листопада невідомі розлили червону фарбу біля пам'ятника Голокосту в Ужгороді (Закарпатська область).

Нагадаємо, у селі Гута Пеняцька Бродівського району Львівщини невідомі на Різдвяні свята пошкодили пам'ятник з прізвищами поляків, вбитих гітлерівцями у 1944 році, обмалювавши його синьо-жовтою і червоно-чорною фарбою.

В Міністерстві закордонних справ України засуджують акт вандалізму на Львівщині з пошкодженим польським пам'ятником і вважають його навмисною провокацією.