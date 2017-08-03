На Одещині вандали зруйнували меморіал жертвам Голокосту Меморіал на Єврейському кладовищі невідомі розбили на дрібні шматочки, до найдрібнішого цегли

На новому Єврейському кладовищі в Саврані, Одеської області, невідомі знищили меморіал жертвам Голокосту.

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

Меморіал на Єврейському кладовищі невідомі розбили на дрібні шматочки, до найдрібнішого цегли. "Кілька тижнів тому пам'ятник жертвам Голокосту в Білгород-Дністровському був пошкоджений двічі", - повідомив директор Одеського музею Голокосту Павло Козленко, пише директор Українського єврейського комітета Едуард Долінський у Facebook. Нагадаємо, у січні в місті Білгород-Дністровський Одеської області вандали зруйнували пам'ятник, установлений на місці розстрілу євреїв під час Другої Світової війни.

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