У Києві в кримськотатарському кафе сталася пожежа

Під час гасіння пожежі із закладу евакуювали на безпечну відстань 30 людей, ніхто не постраждав

У центрі Києва ввечері 20 січня виникла пожежа у приміщенні кафе кримськотатарської кухні "Мусафір".

Загоряння сталося у вентиляційній шахті кафе. Пожежу ліквідували за 20 хвилин.

Полум’ям пошкоджено вентиляційну шахту та ізоляцію електропроводів на площі 1,5 кв. м. Про це повідомляє прес-центр ДСНС Києва.

Під час гасіння пожежі із закладу евакуювали на безпечну відстань 30 людей. На щастя, ніхто не постраждав.

За попередньою інформацією, причиною займання стало потрапляння іскор на жир, який був у вентиляційній шахті.

Нагадаємо, вчора на Деміївському ринку в Голосіївському районі Києва сталася пожежа.

Зазначимо, голова Кабміну Володимир Гройсман розповів, що в Україні щороку внаслідок пожеж гине до 2 тисяч осіб.