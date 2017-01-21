CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центрі Києва ввечері 20 січня виникла пожежа у приміщенні кафе кримськотатарської кухні "Мусафір".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві в кримськотатарському кафе сталася пожежа
Під час гасіння пожежі із закладу евакуювали на безпечну відстань 30 людей, ніхто не постраждав
Фото: прес-служба ДСНС
Загоряння сталося у вентиляційній шахті кафе. Пожежу ліквідували за 20 хвилин.
Полум’ям пошкоджено вентиляційну шахту та ізоляцію електропроводів на площі 1,5 кв. м. Про це повідомляє прес-центр ДСНС Києва.
Під час гасіння пожежі із закладу евакуювали на безпечну відстань 30 людей. На щастя, ніхто не постраждав.
За попередньою інформацією, причиною займання стало потрапляння іскор на жир, який був у вентиляційній шахті.
Нагадаємо, вчора на Деміївському ринку в Голосіївському районі Києва сталася пожежа.
Зазначимо, голова Кабміну Володимир Гройсман розповів, що в Україні щороку внаслідок пожеж гине до 2 тисяч осіб.
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